Dietro al dossieraggio disegno politico Salvini vuole la commissione

(Di venerdì 27 settembre 2024) AGI - C'era "unlo spionaggio". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo, chiedendo una "d'inchiesta parlamentare" sul caso dei presunti dossieraggi. Il segretario leghista è stato intervistato da Maurizio Belpietro a Portofino. "Mi sembra evidente che c'era un, il 95% degli spiati era di centrodestra Credo che unadi inchiesta parlamentare potrebbe avere gli strumenti per arrivare" in fondo alla vicenda, ha aggiunto. Per il vice premier e ministro delle Infrastrutture "c'è la certezza, non il dubbio, che ci sono stati alcuni dipendenti pubblici infedeli che entravano nei conti correnti bancari di alcune migliaia di italiani dando poi ai giornalisti il frutto del loro".