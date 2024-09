Da Tiziano a Michelangelo Le meraviglie dell’arte alla Biennale di Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un dipinto di, “Madonna con il Bambino e santa Maria Maddalena” (1555-1560), per il quale il gallerista Carlo Orsi ha già un possibile acquirente. Un disegno di, “Studio di Giove” (1490 circa) che rappresenta una vera rarità per i pochi fogli conosciuti del grande artista; una “Madonna col Bambino” del Bronzino; e per la scultura una testa del vescovo Andrea de’ Mozzi (1296-1300 circa), attribuita a un collaboratore di Arnolfo di Cambio. Sono alcuni degli “highlights“ della 33°internazionale dell’antiquariato di(Biaf), da domani aperta al pubblico a Palazzo Corsini, fino al 6 ottobre. Ma la fiera italiana più importante al mondo per l’arte antica è un unico immenso museo, in vendita per chi può, da ammirare per chi ama l’antiquariato e non solo.