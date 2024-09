Calvi tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo campo sportivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune diè orgoglioso di annunciaredel, che si terrà domani, 28 settembre 2024, in Via Cappelle, a partire dalle ore 18:00. Questo evento vedrà la partecipazione di importanti autorità e ospiti, uniti per celebrare un’iniziativa che promuove lo sport e la solidarietà. L’evento, “Uniti per la vita, un goal per la ricerca” avrà inizio con i saluti del Presidente del CONI, Avv. Mario Collarile, seguito dal Presidente Regionale della LND-FIGC, Dott. Carmine Zigarelli, e del Pres. del Benevento Calcio, l’Avv. Oreste Vigorito. Il Sindaco, Avv. Armando Rocco, porterà anch’egli il suo saluto, e la cerimonia sarà completata dalla benedizione del Parroco di, Don Salvatore Cicatiello.