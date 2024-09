Bundesliga 2024 2025 | poker del Borussia Dortmund Bochum rimontato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Grande rimonta delal Signal Iduna Park e 4-2 servito alnella quinta giornata della. La formazione di Nuri Sahin se la vede brutta nella prima mezzora, e finisce sotto 0-2 per effetto delle reti a opera di Bero al minuto 16? e al 21? De Wit. Un uno-due che farebbe male a qualsiasi squadra quello della formazione ospite, ma non al BVB quando gioca in casa, davanti alla marea giallonera che sospinge all’ennesima rimonta vista da queste parti. Guirrasy suona la carica già nel primo tempo e all’intervallo grazie al suo gol è 1-2, poi nella ripresa pronti-via e c’è il rigore trasformato dall’ex Juventus Emre Can, quindi il tris a opera dello stesso Guirassy che con la doppietta personale completa la rimonta.