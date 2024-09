Bologna Business school Arriva l’accreditamento Equis | Un riconoscimento unanime

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024)prosegue la sua ascesa nel panorama internazionale dell’alta formazione manageriale, ottenendoper i prossimi cinque anni. Questo traguardo riflette l’impegno continuo di Bbs nel garantire standard qualitativi d’eccellenza, posizionandosi tra lepiù autorevoli a livello globale e in rapida crescita nelle classifiche internazionali (il Financial Times l’ha definita the "highest riser", lain crescita più rapida). Bbs si propone come scuola per il nuovo millennio, adottando un approccio innovativo basato su un apprendimento esperienziale che integra teoria e pratica attraverso progetti concreti derivanti dalla collaborazione con le imprese, al fine di preparare nuovi leader per le sfide del mondo contemporaneo.