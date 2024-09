Amici 24 Raimondo Todaro è stato allontanato dal talent? Spiazza la sua risposta

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 27 settembre 2024)ufficialmente fuori dal cast didi Maria De Filippi e a confermarlo é la registrazione della prima puntata di24, che ora lui stesso argomenta con commenti dettato dalla delusione. Accade in un’intervista esclusiva concessa ai microfoni di uno tra i programmi condotti da Caterina Balivo, La volta buona, occasione in cui il maestro di latino coglie la palla al balzo per bacchettare anche il cast di Ballando con le stelle che lo vedeva esordire nella sua categoria in TV.24 boccia: la confessione choc A quasi due settimane dall’annuncio della sua esclusione dalla nuova edizione di *24*, in partenza il 29 settembre su Mediaset,ha parlato ai microfoni di La Volta Buona con Caterina Balivo, esprimendo il suo dispiacere per la mancata riconferma.