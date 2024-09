Temptation Island protagonista della penultima edizione rivela | Dopo esserci lasciati al falò il mio ex mi ha detto di volersi riavvicinare

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 26 settembre 2024) Unadiha recentemente dichiarato che il suo ex volesse riavvicinarsi a lei. Ludovica Ronzitti e Christian Lanfranchi sono stati i primi concorrenti a lasciare separati2024, la versione estiva, e un mesela fineloro relazione, entrambi avevano raccontato la loro esperienza a Witty TV. Ludovica, parlandorottura, aveva espresso serenità, dicendo: Penso di aver fatto la cosa giusta per la mia vita e per il bene di Christian. Aveva spiegato come la loro relazione non poteva più andare avanti, nonostante i sentimenti di Christian. Ha aggiunto che il programma le ha dato coraggio e consapevolezza di sé, aiutandola a prendere decisioni difficili ma necessarie per il suo benessere.