Szczesny al Barcellona? L’allenatore Flick risponde così

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ilfa 7 su 7 in Liga spagnola e continua a guidare con merito il campionato spagnolo. I blaugrana sono alla ricerca di un portiere e la pistaè sempre più calda.Hansiha “rifiutato di commentare” le voci che collegano l’ex Juventus al club catalano, ma ha lasciato intendere che hanno “bisogno di un altro portiere”. L’infortunio al ginocchio di Marc-André ter Stegen lascia Iñaki Peña come numero uno. “Iñaki Peña ha 25 anni e il resto dei portieri è molto giovane. Quindi abbiamo bisogno di esperienza se succede qualcosa”, ha detto, 34 anni, sarebbe disponibile al di fuori della finestra di mercato come svincolato dopo aver lasciato i bianconero ed aver annunciato il suo ritiro.