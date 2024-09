Roma-Athletic Club 1-1 | il fortino giallorosso cade nel finale pari al debutto per Juric

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024)26 settembre 2024 – Non riesce adi bagnare il suoin panchina in Europa con un successo. Lapareggia aleuropeo contro l'di Bilbao per 1-1, dopo aver guidato nel punteggio per larga parte dell'incontro: merito del vantaggio trovato da Dovbyk nel primo tempo; ilperònegli ultimi cinque minuti di gara, merito della rete di Paredes, sulla sponda perfetta di Nuñez a rimettere intà il punteggio. Posta in palio divisa in questa prima gioranta di Europa League tra le due squadre, un punto a testa per iniziare questa fase a campionato della seconda competizione europea. Primo tempo Per il suoda allenatore in Europa,sceglie Svilar tra i pali, difeso dalla linea a tre composta da N'Dicak al centro, supportato da Mancini a destra ed Hermoso a sinistra.