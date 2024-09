Nbc News | Il Pentagono ha suggerito alla Casa Bianca di fornire all’Ucraina munizioni al fosforo bianco

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ilha raccomandato all’amministrazione Biden di inserirealnegli ultimi pacchetti di aiuti militari. Ma la, riporta Nbccitando tre funzionari Usa, ha respinto più volte questa idea. Joe Biden avrebbe detto no a causa dello stigma associato ale dei timori di conseguenze per i civili. Non è detto però che prima o poi l’invio dialnon si verifichi prima o poi: in tal caso, hanno detto le fonti, ciò avverrebbe senza un annuncio pubblico. Ucraina e Russia si sono accusate a vicenda di usare armi di questo tipo La Russia ha accusato già nei primi giorni della guerra l’Ucraina di utilizzareal. A fine febbraio 2022, il ministero della Difesa russo affermò che le forze armate di Kyiv avevano lanciato proiettili pieni divicino all’aeroporto di Gostomel.