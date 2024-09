MINT e Vero Volley ancora insieme per raggiungere grandi traguardi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) - Monza, 26 Settembre 2024 –rinnovano la loro partnership, che diventa sempre più forte. La prima squadra maschile del Consorzio, protagonista in questa stagione nel campionato di SuperLega Credem Banca e, per la prima volta nella sua storia, nella CEV Champions League, proseguirà il sodalizio con la realtà leader mondiale nel settore dell'Advertising Resource Management e continuerà a chiamarsiMonza. Per le prossime tre stagioni, infatti,saràTitle Sponsor del team maschile, dopo aver già lasciato il segno sulla maglia della prima squadra femminile del Consorzio. Il brand continuerà quindi a sostenere da vicino, dopo una stagione straordinaria che ha visto la squadra maschileben tre finali: Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa.