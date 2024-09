Lol | chi ride è fuori il cast completo della quinta stagione del comedy show

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) LOL: Chi, Prime Video ha svelato oggi i nomi dei protagonistidelche sarà disponibile nel 2025 Dopo lo straordinario successo delle prime quattro stagioni, LOL: Chitorna per una nuova sorprendentecon l’esilarante sfida a colpi di battute fra i dieci professionistirisata impegnati nel tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai cedere alla comicità degli avversari, in una battaglia di sketch senza esclusione di colpi che mostra diversi stili comici: dalla stand-up, all’improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto altro. La nuovadelin 6 episodi è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios e sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2025.