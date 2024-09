F1 la Visa Cash App RB saluta Ricciardo | al suo posto Lawson già dal GP di Austin

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Daniella Formula 1. La seconda vita del pilota australiano nel Circus è arrivata infatti al capolinea dopo la gara di Singapore. Red Bull ha deciso di non puntare più su di lui al volante dellaApp RB e già dal prossimo Gran Premio, in programma in Texas a, al volante della vettura ci sarà il neozelandese Liam, a meno di sorprese dell’ultimo momento. Da sempre nell’orbita del team, il 22enne gode anche della considerazione del consigliere Helmut Marko. Questo potrebbe significare la fine dell’esperienza diin F1, dove l’australiano ha totalizzato otto vittorie, 32 podi e 1329 punti in 258 Gran Premi. In 14 anni di carriera il suo miglior piazzamento nel campionato piloti è stato il terzonel 2014 e nel 2016. Di seguito il saluto su X della scuderia.