Enzo Paolo Turchi crisi per la figlia Maria Signorini | Perché sei al GF?

(Di giovedì 26 settembre 2024) La partecipazione dial Grande Fratello ha preso una piega inaspettata, rivelando un lato vulnerabile del celebre coreografo che sta vivendo un momento di profonda. Nella casa più spiata d'Italia, il coreografo si è mostrato particolarmente provato dalla lontananza dalla moglie Carmen Russo e, soprattutto, dalla, con cui ha un legame molto forte. In un dialogo emotivo con Clarissa Burt, il concorrente si è lasciato andare a un amaro sfogo, confessando di sentirsi in colpa per il tempo che sta sottraendo alla sua famiglia partecipando al reality. Con la voce rotta dalle lacrime, ha confessato quanto la lontananza dallalo stia tormentando: "Ho unae sono vecchio. Questo mi tortura. Ogni minuto che io non sto con miami sento in colpa".