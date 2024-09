Disney annuncia nuovi licenziamenti per ristrutturazione aziendale

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024)in casa. Il gigante dell’intrattenimento ha avviato una nuova tornata di tagli al personale nell’ottica di una. «Valutiamo costantemente modi per investire nelle nostre attività e gestire in maniera più efficace le risorse e i costi per alimentare la creatività e l’innovazione all’avanguardia che i consumatori apprezzano e si aspettano da noi», ha affermato un rappresentante dell’azienda all’Hollywood Reporter. «Come parte di questo continuo lavoro di ottimizzazione, abbiamo esaminato la struttura dei costi e abbiamo determinato che ci sono modi per farla funzionare meglio». Non è ancora chiaro quanti dipendenti saranno coinvolti e se iriguarderanno solo Burbank oppure anche altre sedi. Secondo Deadline tuttavia l’operazione potrebbe riguardare circa 300 dipendenti negli Stati Uniti.