Complimenti a Valditara dall' Ocse | Sull' istruzione mai così tanta attenzione in Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) Andreas Schleicher, direttore per l'e le competenze dell', ha usato parole al miele per il ministro dell'del governo Meloni, Giuseppe, durante la presentazione, andata stamattina in scena a Roma, del Rapporto‘Education at a Glance 2024': “Voglio ringraziare il ministroe l'per il loro ruolo di leadership internazionale nell'ambito dell', che è stato particolarmente evidente nel G7. Negli ultimi anni non ricordo nessuna presidenza che abbia postoenfasinell'agendana”.