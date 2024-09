Cimini il nuovo singolo è L’urlo nuove date per il Tragico tour

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 26 settembre 2024)sta per tornare con ilche anticipa ilche toccherà i club di tutta Italia Dopo la Tragica Magica Notte di Bologna, il concerto evento di luglio con orchestra,prosegue l’inizio del suopercorso artistico con il. A questo annuncio si aggiunge quello di unin uscita l’11 ottobre,, colonna sonora di questa particolare e inedita esperienza.ritorna così sulle scene con unlungo e capillare che avrà luogo, a partire dalla stagione autunnale ’24, nei posti più “punk” e in cui “stare stretti”, lungo tutto lo stivale, a prezzi popolari, in formazione elettrica, ribelle e sudata. Ile il brano si legano, così, a doppio filo, non solo perché entrambi specchio dei nostri tempi, ma anche perché manifesto di una generazione incattivita.