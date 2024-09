Bologna Business School fa centro | c’è l’accreditamento Equis ecco cos’è

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – Nuovo traguardo per la(BBS), la fondazione privata partecipata dall’Alma Mater e da aziende di rilievo, che ha ottenutoper i prossimi 5 anni. Rilasciato da Efmd ( European Foundation for Management Development), è un riconoscimento assegnato a poco più di 200su oltre 16.000 attive a livello globale. Il processo si basa sulla valutazione delle attività delle, mediante elevati standard qualitativi internazionali; attraverso un lavoro di autovalutazione e poi di coinvolgimento di tutti gli stakeholders (imprese fondatrici, Ateneo, studenti, alumni, docenti, imprese partner, per citare i più rilevanti) in una visita da parte di 4 “reviewers” internazionali, viene predisposto un profilo delle attività della Scuola che viene poi giudicata da un Board Internazionale.