Metsola-Tajani da Napoli a Bruxelles le nuove sfide del Ppe

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Europa, Africa e Mediterraneo. Non solo tre perni della geopolitica di oggi, ma soprattutto tre modi di intendere leche la nuova governance dell’Ue dovrà affrontare in maniera più approfondita, anche in considerazione di due elementi. Il primo: rispetto a cinque anni fa il Ppe ha deciso di dialogare con i conservatori di Giorgia Meloni. Il secondo: le problematiche sul tavolo internazionale sono intimamente connesse alleper la sopravvivenza stessa dell’Ue, così come ricordato da Mario Draghi nel suo recente paper sulla competitività. Il Ppe, riunito a, lo ha compreso e traccia la sua rotta valoriale e politica. Responsabilità e soluzioni Il primo tema emerso dal dibattito in corso nel capoluogo campano è quello del legame esistente tra responsabilità e soluzioni alle crisi, fra tutte quella che prende il nome di guerra.