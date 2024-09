Una donna a capo reparto operativo dei CC prima volta a Caserta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) E’ al comando provinciale dei carabinieri dilain Italia di unadi un. Si tratta del colonnello Melissa Sipala, presentato questa mattina al comando provinciale dell’Arma, in via Laviano a, dal comandante Manuel Scarso. Il colonnello Sipala si occuperà delle complesse e rischiose indagini sui clan di camorra interloquendo con la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli Con Sipala sono stati presentati anche altri quattro comandanti di altrettante compagnie, su dieci in totale, dislocate sul territorio, ovvero Giovanni Riacà, neo- comandante della compagnia di, Vincenzo Del Latte (compagnia di Santa Maria Capua Vetere), Daniele Petruccelli (compagnia di Marcianise) e Federico Arrigo (compagnia di Maddaloni).