Troppe uscite pochi contributi La mina sulle pensioni italiane nel rapporto Inps

(Di martedì 24 settembre 2024) I soldi per la manovra sonoe per questo il governo non metterà mano. Al massimo, pur con le poche risorse a disposizione, Palazzo Chigi non esclude un mini intervento. Per esempio, cercando di rivalutare le minime e poi, se da un lato non ci sarà Quota 41, potrebbero arrivare modifiche su Quota 103 che verrebbe rimodulata con finestre di uscita prolungate. Il menù dellefinisce qui, perché per mettere mano alla previdenza servono tanti soldi e il governo non ne ha. Tutto ciò premesso, dal2024 presentato dall’, emergono alcune note positive, altre meno. E tutto converge su una conclusione, che potrebbe essere anche una sintesi estrema: il sistemastico italiano continua a stare in piediproprie gambe, ma nel lungo termine ci potrebbero essere delle criticità.