Striscia la notizia agguato a Fedez | Sono un cog***e cosa gli mettono sotto il naso | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo il Tapiro d'oro a Maria Rosaria Boccia per la prima puntata stagionale dila, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci punta ancora in alto, molto in alto, e rifila il poco ambito quadrupede-premio a, protagonista del gossip da inizio anno e al centro della polemica di questi giorni per il violentissimo dissing con il trapper Tony Effe. Un attacco incrociato, quello tra i due musicisti, che ha tirato in ballo poco simpaticamente anche i figli cheha avuto dalla ex moglie Chiara Ferragni, Leone e Vittoria. Una mancanza di buon gusto da parte di Tony Effe che ha provocato anche la reazione stizzita della stessa influencer e imprenditrice.