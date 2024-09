NO PUBBLEuropa League guida alla prima giornata | la Roma riceve il Bilbao Dinamo Kiev-Lazio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) KEVIN BERTONI Milano, 24 settembre 2024 - Poco più di ventiquattro ore e prenderà il via anche la nuova Europa. Esattamente come accaduto per la Champions, anche la seconda competizione europea per club ha subito un restyling completo. Via la divisione in gironi, al suo posto la classifica unica, per garantire più partite e, di conseguenza, maggiore probabilità che ci siano dei big match. Già perché anche in Europatroviamo squadre di caratura internazionale: c'è l'Ajax, nonostante il momento storico non sia dei più rosei, compagini come l'Atleticoo l'Eintracht Francoforte, il Porto e il Lione, il Tottenham e il Manchester United, arrivando ai campioni in carica della Conference l'Olympiakos e le nostre italiane lae lache proveranno a tenere in Italia il titolo conquistato la passata stagione dall'Atalanta.