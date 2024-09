Mazzocchi Spinazzola e Ngonge | tre ruoli inediti il piano di Conte per il Palermo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) Antoniosta studiando la soluzione ideale per la sfida contro ilin Coppa Italia: treper tre azzurri. Il Napoli si prepara alla sfida che vedrà gli azzurri giocare contro ilin Coppa Italia. Dopo il pareggio contro la Juventus, quarto risultati utile consecutivo, ora gli azzurri si concentreranno proprio sul secondo impegno stagionale, la coppa nazionale, per provare a portare avanti il percorso e cercare di arrivare fino in fondo per uno degli obiettivi stagionali. Antonioproverà a dosare le energie, anche in virtù di quello che sarà un quartetto di partite dove il Napoli proverà ad ottenere il massimo: Monza, Como, Empoli e Lecce sono quattro squadra ampiamente alla portata degli azzurri, proprio per questo ci si aspetta di poter mettere in cascina punti importanti.