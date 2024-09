Maria Rosaria Boccia riceve il primo Tapiro d’Oro della 37ª stagione di Striscia la Notizia

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 24 settembre 2024) Il, celebre riconoscimento satirico dila, torna per la sua 37ª edizione su Canale 5 e viene assegnato a. Ilè stato personalizzato, con dettagli come gli occhiali con telecamera cheindossava anche in Parlamento e una cicatrice sulla fronte, simile a quella di Sangiuliano. A completare l’ironia, ilporta un anelloal naso, un riferimento alla fede che, secondo l’ex MinistroCultura, sarebbe stata rubata dalla donna e nascosta. Valerio Staffelli Intercettaa Roma L’inviato Valerio Staffelli ha incontratoa Roma per consegnarle ile indagare sulla questionefede nuziale.ha negato qualsiasi coinvolgimento, affermando che tutto sarà chiarito in sede legale.