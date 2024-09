Gino Cecchettin | Non ho niente da dire all’ex di mia figlia Penso a lei ogni giorno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) "Se vedessi Filippo? Il danno ormai lo ha fatto. Non avrei nulla da dirgli". Quando arriva alle 8,30 per la prima udienza in tribunale a Venezia,non vuole parlare con i giornalisti. Con lui ci sono la nonna di Giulia Carla Gatto e uno zio della vittima: il padre indossa un vestito blu e una spilla con l’immagine di Giulia e la scritta ’Vola in alto Giulia – Noi con te’: "Per me è doveroso essere qui, si tratta di mia. Non c’èin cui non pensi a lei e a tutto quello che ho perso con lei", dice poi alla fine dell’udienza. E spiega che i fratelli, Elena e Davide, non sono voluti venire: "Stamattina a casa non ho parlato del processo, ho salutato tutti comee sono venuto qui". In una pausa dell’udienza ai giornalisti dice: "Non mi auguro nessuno tipo di vendetta o di favore sono sicuro che i giudici decideranno al meglio.