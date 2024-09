EA Sports FC Mobile si aggiorna per la nuova stagione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 24 settembre 2024) Oggi, Electronic Arts festeggia il primo anniversario di EAFCoffrendo ai fan più modi di giocare che mai prima d’ora con l’expansive 24/25 season update, grazie al quale i giocatori già iscritti potranno portare i loro progressi nella. Invitando i fan a giocare ovunque per il club, EAFCoffre un’esperienza che riproduce fedelmente le più grandi competizioni, i club, le star del calcio, oltre 18.000 giocatori appartenenti a più di 690 squadre e oltre 30 campionati. “Oggi inizia la24/25 di EAFC, che celebra un anno monumentale e apre la strada al futuro, mentre continuiamo a far crescere ed evolvere l’esperienza coinvolgente del calciocon l’autenticità e la qualità per cui il franchise EAFC è noto”, ha dichiarato Lawrence Koh, VP, GM, EAFC