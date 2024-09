Un mondo malvagio da rifare Dietro l’ideologia woke l’eterno ritorno della gnosi

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 23 settembre 2024) La cancel culture preoccupa sempre più anche la sinistra. Che però non ne coglie la natura religiosa: l’uomo che vuol farsi dio per «correggere» la creazione. Lo storico Giovanni Filoramo: «Questa forma di spiritualità contrappone la propria conoscenza alla fede tradizionale. E ripudia i legami comunitari in nome dell’individualismo: ecco perché è adatta alla modernità». Il saggista Paolo Riberi: «Gli attivisti vogliono togliere l’umanità dal centro dell’universo per fare spazio a una nuova «etàterra». Così si stravolge l’identità dell’Occidente». Lo speciale contiene tre articoli.