Quote Europa League chi sarà la vincente? Le quote parlano chiaro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 23 settembre 2024), questa è la settimana in cui la seconda competizione continentale per ordine di importanza si prende la scena: ecco le. La “rivoluzione” delle coppe europee da parte dell’UEFA non ha risparmiato neppure l’. Niente più gironi per come li conoscevamo neppure nella seconda manifestazione continentale per ordine d’importanza ma una fase campionato (e più partite) come in Champions, la sua “sorella maggiore”. Il trofeo dell’– Il Veggente (Ansa)Quella che inizia oggi è la settimana della coppa che nella passata stagione è tornata finalmente in Italia dopo oltre vent’anni di attesa grazie all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che lo scorso maggio ha battuto in finale il Bayer Leverkusen degli “invincibili”.