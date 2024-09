Meloni Viviamo un tempo di crisi agire senza tentennamenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Le sfide che la storia ci ha messo difronte sono multiformi e non abbiamo altra scelta che quella diundi, ma lenascondono sempre anche un’opportunità. La paroladeriva dal greco ‘s’ che significa scelta, decisione. Lecostringono a mettersi in discussione, non consentono di tentennare. Nessuno Stato può efficacemente governare da solo le sfide, per questo l’Italia è una convinta sostenitrice del multilateralismo e del luogo più rappresentativo: l’Onu, dove dobbiamo imparare, capirci e rispettarci”. Così la premier Giorgia, nel suo intervento al Summit of the Future nell’ambito dei lavori della 79^ Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “Nessuno stato può efficacemente governare da solo le sfide di questoe per questo l’Italia è una convinta sostenitrice del multilateralismo e delle Nazioni Unite.