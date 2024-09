Libano Israele bombarda in tutto il paese | I civili si tengano lontani dai siti di Hezbollah Giallo sulla morte di Sinwar | Idf non conferma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) La “nuova fase della guerra”, come l’ha definita la scorsa settimana il ministro della Difesa Yoav Gallant, prosegue nel solco tracciato. Dalle prime luci dell’alba l’esercito israelianoil sud delspingendosi verso nord e il centro del. Una persona è stata uccisa e sei sono rimaste ferite in un attacco a Buday nel distretto di Baalbek, oltre 100 km a nord del confine, e diversisono stati feriti ad Aytaroun, a pochi km dalla frontiera. I media libanesi riferiscono di decine di raid aerei israeliani nel sud e nell’est del territorio. L’agenzia di stampa ufficiale ha affermato che “gli aerei da guerra nemici hanno lanciato più di 80 attacchi aerei in mezz’ora”, prendendo di mira aree nelmeridionale, insieme a “intensi raid nella valle della Bekaa” nell’area orientale.