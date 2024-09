La mostra fotografica La Terra vista da un’altra Luna

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ladel Polo Lumiere che racconta la città attraverso il punto didi persone con disabilità intellettiva La“Lada”, inaugurata oggi presso la Sala Santa Rita a Roma, nasce come naturale evoluzione di percorsi di intervento specifici e integrati socioassistenziali e sanitari per persone adulte con Disturbo del Neurosviluppo, attivati all’interno del Polo Lumiere che ha sostenuto l’iniziativa, in collaborazione con l’ assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute, l’assessorato alla Cultura di Roma Capitale e la ASL Roma 1 (Distretto Sanitario 3).