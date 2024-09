Investitori in Italia e Europa | giovani in rapida crescita numeri e trend

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 23 settembre 2024) Quali sono le preferenze deie le tendenze di investimento ine in? E’ l’interrogativo al quale rispondono i dati interni di Revolut partendo dal presupposto che L’assiste a un’impennata significativa di, poiché la Gen Z sta iniziando a investire a un’età più giovane rispetto a qualsiasi generazione precedente. Millennials e Gen Zni: idi investimento Un recente sondaggio rappresentativo della popolazionena condotto da Dynata per conto di Revolut ha mostrato che solo il 33% deglini della Generazione Z ha dichiarato di non investire. Inoltre, glidella Generazione Z sono disposti a correre più rischi quando investono rispetto alle altre generazioni.