Dakota Johnson Madonna Marina Abramovi? Jacob Elordi Sinner ecco chi c' era alle sfilate di Milano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo giorni di caos, laFashion Week 2024 è ufficialmente terminata. Sulle passerelle le collezioni primavera estate 2025 ci hanno intrattenuto anticipando i trend della prossima stagione, anche se spesso si sono dovute contendere l’attenzione con gli ospiti seduti proprio in prima fila. Celebrity e attori, ma anche sportivi e star del web: chi era presente alla settimana della moda meneghina? Un piccolo recap di tutti i vip che (forse) vi siete persi, i look più memorabili, le sorprese inaspettate e le grandi conferme. Daa Jannike Gianmarco Tamberi, passando per?, Kendall Jenner:Fashion Week 2024 ospiti e look. I vip più chiacchierati della MFW di settembre 2024 LaFashion Week non è soloe presentazioni.