Cremonini live25 tour negli stadi e ritorno a San Siro il 15 giugno Le informazioni sui biglietti

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano – Torna dopo due anni di assenza Cesaree lo fa con due importanti annunci: l'uscita del nuovo singolo "Ora che non ho più te" (disponibile da stasera a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali e da domani in radio) e ildal vivo nel 2025 con "", undi tutta Italia. Due anni faconcluse unané con il grande evento all'Autodromo di Imola e il giro dei palazzetti che lo ha visto protagonista assoluto. Ed ecco le date del "": 8Lignano, 15Milano, 19Bologna, 20Bologna, 24Napoli, 28Messina, 3 luglio Bari, 8 luglio Padova, 12 luglio Torino, 17 luglio Roma. A partire dalle ore 10 di giovedì 26 settembre, isaranno disponibili per gli utenti iscritti a My Live Nation. La vendita generale si aprirà alle ore 11 di venerdì 27 settembre.