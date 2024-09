Beatrice Coari la nuova velina di Striscia la Notizia? Cosa spunta dal suo passato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Si chiamaladila, il tg satirico di Antonio Ricci la cuiedizione sarà in onda su Canale 5 a partire da questa sera, lunedì 23 settembre. Ha 21 anni ed è di Genova. Prima ha frequentato il liceo linguistico e poi l'Università di Genova, dove studia Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti. Oltre all'italiano, parla anche inglese, francese e spagnolo. Di sé la giovane dice: "La danza è sempre stata nel mio dna. Quando ballo mi sento viva". La 21enne, in effetti, ha la passione del ballo da quando aveva 4 anni. A trasmettergliela è stata la mamma. Tant'è che ha iniziato a studiare danza classica nella sua stessa scuola e con la stessa insegnante. La nonna materna, invece, pur non avendo mai fatto danza, è stata comunque un pilastro fondamentale per lei, perché l'ha sempre sostenuta nel suo percorso artistico.