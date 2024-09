Wta Pechino 2024 Rybakina dà forfait per un infortunio alla schiena | Priorità alla mia salute

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Elenanon prenderà parte al Wta 1000 di. I problemi fisici continuano a tormentare la giocatrice kazaka, già costretta al ritiro allo US Open, prima del suo match di secondo turno. “A causa di un, sono costretta a ritirarmi dai prossimi tornei asiatici. Anche se ho lavorato duramente per il mio recupero, insieme al mio staff medico abbiamo deciso che è meglio daremiain questo momento – ha dichiarato– Questo è stato un anno impegnativo e sono grata per il supporto degli organizzatori del torneo e di tutti i miei fan. Il mio team e io lavoreremo per tornare in campo prima del finale di stagione“. Si tratta della quarta big che rinuncia al torneo didopo idi Iga Swiatek, numero uno al mondo, Danielle Collins e Maria Sakkari.