Saviano Crolla palazzina dopo un’esplosione | morti due bimbi estratti vivi padre e fratellino

(Di domenica 22 settembre 2024) Dramma nel Napoletano, dove una famiglia è rimasta sotto le macerie. Il bilancio – purtroppo in aggiornamento – è di due(due),. Si cercano madre e vicina. Le vittime del crollo asono una bambina di 4 anni e ildi 6 anni. Hanno perso la vita nel crollo di unadi due piani avvenuto nella mattinata di domenica 22 settembre a, in provincia di Napoli. Sotto le macerie è finita l’intera famiglia delle due vittime, che abitava al primo piano, e un’anziana condomina che viveva al secondo. Proprio qui – in base alle prime ricostruzioni – sarebbe avvenuta l’esplosione – dovuta a una fuga di gas – che ha provocato il crollo dello stabile pocole sette di mattina. Ildei bambini è stato estratto vivo, così come un terzo figlio, un bimbo di due anni.