Irene Priolo Regione | Castrocaro salvata dai lavori del 2023 Ora altri cantieri

(Di domenica 22 settembre 2024) Un sopralluogo che vuole essere una presa d’atto e ricognizione dei danni causati dall’alluvione ma anche un umanissimo atto di vicinanza a chi, per la seconda volta in appena 16 mesi, ha visto ribaltata la propria esistenza. Nel pomeriggio di ieri, presidente facente funzioni dellaEmilia Romagna, ha fatto visita ad alcune famiglie e realtà economiche diTerme e Terra del Sole travolte dall’alluvione bis. L’occasione per toccare con mano la drammatica eredità lasciata dall’esondazione del Montone e testimoniare l’impegno dell’ente per evitare il verificarsi di nuove esondazioni.