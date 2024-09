Fiorentina-Lazio 2-1 Kean | Continuiamo così Gudmundsson | Felice per la vittoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Moiseè intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il successo dellaai danni dellanel match della quinta giornata di Serie A: “Siamo riusciti ad ottenere lache mancava, tirando fuori il meglio di noi. Dobbiamo proseguire su questa strada. A Firenze mi trovo bene e i compagni mi aiutano. Siamo un bel gruppo, sono contento“. Ha poi parlato anche Albert, autore dei due gol su calcio di rigore: “A inizio stagione ho avuto dei problemi, ma in queste settimane mi sono fatto trovare pronto sia fisicamente che mentalmente. Sono contento per la doppietta, ma soprattutto per ladella squadra“.2-1,: “”.: “per la” SportFace.