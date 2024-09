Cubadetenuto italiano | appello a Meloni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 22 settembre 2024) 22.05 "Oggi ho l'età di 56 anni, ho così trascorso fino a oggi 14 anni e due mesi scomparso dentro un campo di concentramento cubano con delle false infamanti accuse di un assassinio inventato dalle autorità cubane, fatto accaduto in una data dove mi trovavo a Firenze, in Italia, con la mia famiglia natale". Così Simone Pini, fiorentino, detenuto dal 2010 a Cuba, si appella al premierper chiedere il rientro in Italia. Condannato a 25 anni per la morte di un minore. Ha le prove migratorie: "Entrai a cuba 11 giorni dopo il fatto"