Villa del mafioso progetto affidato I lavori partiranno a primavera

(Di sabato 21 settembre 2024) Prende davvero forma l’obiettivo di recuperare l’exconfiscata alla mafia in via Civitali. L’amministrazione comunale ha infattiall’ingegner Lorenzo Della Vedova di Camaiore l’incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnico ed economico e l’esecuzione della progettazione definitiva/esecutiva deidi ristrutturazione (incarico per circa 21mila 500 euro). Pertanto se non ci saranno intoppi, apotrebbe partire il cantiere e per settembre 2025 l’edificio potrà ospitare l’archivio comunale: le risorse già ci sono visto che nei mesi scorsi la Regione ha riconosciuto un finanziamento di 500mila euro spalmati in due anni (250mila per il 2025 e 250mila per il 2026).