Neonati sepolti giovedì interrogatorio di garanzia per Chiara Petrolini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Parma, 21 settembre 2024 – È stato fissato per26 settembre l'didi, la 21enne di Traversetolo accusata di avere ucciso e sepolto i suoi due. La ragazza si trova agli arresti domiciliari da ieri mattina per omicidio premeditato e soppressione di cadavere. Ad interrogarla sarà il giudice per l’indagine preliminare della procura di Parma.è stata accusata dopo il ritrovamento nel giardino della casa di famiglia, il 9 agosto, del cadavere di un neonato, poi risultato da lei partorito due giorni prima. Il bimbo “Il bimbo sarebbe morto per choc emorragico” subito dopo il parto, avvenuto il 7 agosto. Le indagini sono poi proseguite e in seguito sono state trovate, sempre nel giardino, le ossa di un altro bimbo nato a maggio 2023, anche questo figlio di. Due gravidanze tenute nascoste a tutti.