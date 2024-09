Mens Sana in campo | arriva Empoli Serata dedicata a Lello Ginanneschi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Torna inla ‘Note di Siena’ per l’ultimo test amichevole del suo lungo precampionato. L’occasione è di quelle da sfruttare visto che l’avversario, l’Use Basket, è forse la formazione più forte del girone toscano di B Interregionale. Un test probante quindi che metterà Pannini e compagni davanti ad un esame impegnativo a otto giorni esatti dall’attesissimo esordio in campionato previsto per domenica prossima, 29 settembre, alle 18 contro Arezzo al PalaEstra. Oggi il programma del pomeriggio in viale Sclavo è quanto mai ricco di eventi e sorprese, tra cui la nuova maglia con cui laaffronterà la stagione. Il tutto nel ricordo dia cui la