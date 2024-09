LIVE Perugia-Piacenza 0-0 Supercoppa Italiana volley 2024 in DIRETTA | 14-14 regna l’equilibrio nel primo parziale

Leggi tutta la notizia su oasport

LADI TRENTO-MONZA () DALLE 18.00 15-16 Giannelli risponde con un muro su Maar. Nel frattempo Ishikawa è entrato in campo. 14-16 Muronee di Romanò su Plotnytskyi, break di. 14-15 Pipe di Maar, Brizard prova ad aprire la rete. 14-14 Semeniuk trova le mani del muro da posto quattro. 13-14 In rete anche la battuta di Ben Tara. 13-13 Galassi continua a essere falloso al servizio. 12-13 Kovacevic trova il varco in mezzo al muro. 12-12 Ben Tara cambia il colpo e passa in diagonale. 11-12 Murone di Galassi su Semeniuk! 11-11 Ace di Maar, si torna in parità. 11-10 Secondo errore in battuta per Plotnytskyi. 11-9 Anche Ben Tara passa in parallela. 10-9 Sette mostruosa di Galassi. 10-8 Plotnytskyi schianta una bordata in parallela. 9-8 Brizard forza il gioco per Simon.