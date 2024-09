LIVE Italia-Argentina 3-3 Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA | pareggio sudamericano con Navarro pochi minuti all’intervallo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07:00 Timeout. Bertolucci predica calma, poi fa vedere un paio di schemi agli azzurri per arrivare al tiro. 07:50 Contropiede: OrdonezGNATA C’è! 08:30! Punizione dal limite dell’, pallina che va all’esterno in balaustra, Verona litiga con la stecca e con la pallina stessa, scippo di Mena, assist perche a porta vuota pareggia.3-3. 09:00 Adesso la partita si è un po’ sporcata dal punto di vista tecnico. Cosa anche comprensibile dopo un avvio folle dal punto di vista della bellezza e del ritmo. 10:39 Ora le squadre sembrano un po’ rifiatare. La situazione falli:6-2. 12:00 Ribaltamenti su ogni fronte. Non c’è un attimo di respiro. Timeout. 12:17 Coccoooooo,vicinissima al 4-2: il capitano non riesce a completare una bellissima azione.