LIVE F1 GP Singapore 2024 in DIRETTA | incidente per Sainz Ferrari distrutta La bandiera rossa beffa Norris

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SPRINT RACE DI MOTOGP DALLE 15.00 16.00 Protezioni di curva 20 sistemate. Tra pochi istanti si riparte! 15.59 Verstappen in un team radio si lamenta per la cancellazione del suo giro. Effettivamente molto al limite la decisione sull’olandese 15.58 Notevoli i danni alladi. Retrotreno distrutto e danni che saranno pesanti anche in vista di domani 15.56 Vedremo ora se i piloti saranno in grado di effettuare un doppio tentativo oppure saranno costretti al giro unico. Emozioni a non finire! 15.54 Al momento, quindi, la classifica vede Piastri in 1:30.037, secondo Hulkenberg a 811 millesimi. Tutti gli altri sono ancora senza tempo.chiuderà 10° il suo sabato. 15.53 TOLTO IL TEMPO A VERSTAPPEN! L’olandese vede svanire il suo tempo perchè c’era la doppiagialla per