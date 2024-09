Il leone del deserto Occhi puntati su Edi Orioli | il mito della Parigi-Dakar

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Cavalcherà l’asfalto di Legnano, domani ilindo, rievocato da un parterre di eroi deltra cui spicca l’illustre figura di Edi. Quattro volte dominatore del raid africano, il friulano, oggi sessantenne ma sempre vivace nello spirito, tornerà a far vibrare l’aria con i ricordi delle sue gesta leggendarie., che si impose per la prima volta nel lontano 1988 in sella a una Honda, divenendo il primo italiano a trionfare nella corsa infernale, replicò poi con la Cagiva nel 1990 e 1994, per concludere l’epopea su Yamaha nel 1996. La quarta edizione di "C’era una volta la" avrà il suo battesimo alle 10 in via Abruzzi 19, dove le gloriose moto d’antan troveranno dimora in attesaparata, prevista per le 11, quando il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, darà il segnale di partenza.