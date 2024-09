Difendiamo le montagne Scatta la maxi protesta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Cinque ‘’, un’unica grande. Sono pronti a scendere in piazza a migliaia sabato 28 settembre per manifestare sotto la sede della Regione Toscana a Firenze, a partire dalle ore 15, con l’obiettivo di stimolare le coscienze, "a difesa delletoscane, per opporci alla distruzione di alcune delle ultime frontiere di biodiversità e di selvaticità del territorio italiano, scrive il Coordinamento dei Comitati Territoriali delle Cinque, ossia Apuane Libere, Comitato Tutela Crinale Mugellano, Comitato Val di Lima e Val Fegana, Custodi degli Alberi e del Suolo, Movimento Pratomagno Senza Asfalto. Nel mirino ci finiscono politica e interessi economici, il ‘capitalismo’ colpevole, secondo gli organizzatori della, di distruggere l’ambiente e la montagna per i propri interessi economici: "Conosciamo molto bene i metodi e i fini del capitalismo.