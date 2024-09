Crollo del ponte di Annone dirigente Anas assolto perché la società è senza responsabilità Le motivazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Lecco –deldiBrianza, i giudici della V sezione della Corte d’Appello di Milano hanno motivato la sentenza dello scorso 15 aprile, con la riduzione di pene nei confronti dei due dirigenti della Provincia di Lecco, Andrea Sesana e Angelo Valsecchi, e l’assoluzione delGiovanni Salvatore. IldeldiBrianza avvenne alla 17:20 del 28 ottobre 2016, provocò la morte di Claudio Bertini e sei persone rimasero ferite. In primo grado il 6 settembre 2021 il giudice Enrico Manzi condannò Angelo Valsecchi a 3 anni e 8 mesi, Giovanni Salvatore a 3 anni e 6 mesi, Andrea Sesana a 3 anni. I difensori dei tre imputati, l’avvocato Stefano Pelizzari per Andrea Sesana; l’avvocato Edoardo Fumagalli per Angelo Valsecchi e Daniele Ripamonti per Giovanni Salvatore, hanno presentato ricorso in Appello con la discussione avvenuta il 15 aprile scorso.